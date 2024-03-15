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Главы ДНР, ЛНР и Херсонской области проголосовали на выборах

Главы ДНР, ЛНР и Херсонской области проголосовали на выборах

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 15 марта проголосовали на выборах президента РФ в своих регионах.

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