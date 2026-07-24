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ИА Регнум

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ВС России карающим огнем отправляют на дно речное судоходство Украины

ВС России карающим огнем отправляют на дно речное судоходство Украины

Морское судоходство Украины оказалось на дне, теперь очередь за речным. ВС России в ночь на 24 июля поразили дунайские порты, превратив последнюю надежду Вооруженных сил Украины (ВСУ) на альтернативный маршрут в груду металла, слез и пепла.

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