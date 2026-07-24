ВС России карающим огнем отправляют на дно речное судоходство Украины

Морское судоходство Украины оказалось на дне, теперь очередь за речным. ВС России в ночь на 24 июля поразили дунайские порты, превратив последнюю надежду Вооруженных сил Украины (ВСУ) на альтернативный маршрут в груду металла, слез и пепла.