Эксперты по спорту и туризму из Савёловского поделятся опытом на юбилейной конференции

Уже на следующей неделе, 20 и 21 октября, в стенах Московского государственного университета спорта и туризма (МГУСиТ) пройдет юбилейная, двадцатая по счету, международная конференция.
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