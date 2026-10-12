Савёловский посад
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Савёловский посад

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Эксперты по спорту и туризму из Савёловского поделятся опытом на юбилейной конференции

Уже на следующей неделе, 20 и 21 октября, в стенах Московского государственного университета спорта и туризма (МГУСиТ) пройдет юбилейная, двадцатая по счету, международная конференция.

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