В Петербурге студент из Китая почтил память погибших при теракте в «Крокусе»

Чен, студент из Китая, посетивший стихийный мемориал в центре Санкт-Петербурга в память жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», в беседе с «Известиями» 23 марта выразил надежду, что невинные люди больше никогда не будут погибать.