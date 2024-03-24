В Петербурге студент из Китая почтил память погибших при теракте в «Крокусе»

Чен, студент из Китая, посетивший стихийный мемориал в центре Санкт-Петербурга в память жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», в беседе с «Известиями» 23 марта выразил надежду, что невинные люди больше никогда не будут погибать.
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