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Контрафронт

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Марокко: Местные власти сообщили, что по меньшей мере восемь человек были убиты, когда ранее в тот...

Марокко: Местные власти сообщили, что по меньшей мере восемь человек были убиты, когда ранее в тот же день тысячи мигрантов штурмовали пограничный переход Тарахал между Марокко и Испанией, чтобы попасть в Сеуту.

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