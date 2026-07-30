Марокко: Местные власти сообщили, что по меньшей мере восемь человек были убиты, когда ранее в тот же день тысячи мигрантов штурмовали пограничный переход Тарахал между Марокко и Испанией, чтобы попасть в Сеуту.
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