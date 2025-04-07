Культуромания
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Культуромания

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Скульптуру Альберто Джакометти «Стоящая женщина» выставили на аукцион

Скульптуру Альберто Джакометти «Стоящая женщина» выставили на аукцион

10 апреля аукционный дом Sotheby’s проведет отдельные торги, посвященные произведениям искусства из собрания Ниомар Монис Содре Биттенкур, основательницы Музея современного искусства (MAM) в Рио-де-Жанейро.

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