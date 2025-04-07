Скульптуру Альберто Джакометти «Стоящая женщина» выставили на аукцион

10 апреля аукционный дом Sotheby’s проведет отдельные торги, посвященные произведениям искусства из собрания Ниомар Монис Содре Биттенкур, основательницы Музея современного искусства (MAM) в Рио-де-Жанейро.
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