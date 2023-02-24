Барнаульские ветераны посетили выставку Росгвардии в музее «Город»

Члены Барнаульской городской окружной общественной организации Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, а также дети из семей, находящихся в социально опасном положении посетили тематическую экспозицию музея «Город», посвященную подразделениям Росгвардии.