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Барнаульские ветераны посетили выставку Росгвардии в музее «Город»

Барнаульские ветераны посетили выставку Росгвардии в музее «Город»

Члены Барнаульской городской окружной общественной организации Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, а также дети из семей, находящихся в социально опасном положении посетили тематическую экспозицию музея «Город», посвященную подразделениям Росгвардии.

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