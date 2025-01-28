Посол КНР обозначил главные направления сотрудничества с РФ в 2025 году

Россия и Китай будут углублять деловое сотрудничество, продвигать его в таких традиционных областях, как энергетические ресурсы, транспортно-коммуникационная взаимосвязанность, торговля, экономика, инвестиции и сельское хозяйство, рассказал «Известиям» посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.