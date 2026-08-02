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УЕФА пригрозил ФИФА судебным иском после скандала с продажей прав на ЧМ

УЕФА пригрозил ФИФА судебным иском после скандала с продажей прав на ЧМ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предупредил Международную федерацию футбола (ФИФА) о возможности подачи судебного иска в связи с провалившейся попыткой продажи части прав на ЧМ и другие крупные турниры внешним инвесторам, сообщает Telegraph.

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