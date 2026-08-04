Точка зрения Автор: В. Панченко В Москве рейды по мигрантам — это вам не высокой моды показ, а суровая проза жизни.
Мигранта из Узбекистана выдворили из России из-за четырёх букв, выбитых на шее
Комментарии
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Алексей Беляев
А автору нужен хайп, не более того.
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1 м.
АД
Александра Дан
Да автор загнул палку ,за убийство судья дают мягкий приговор, а за тату выселить да он просто тупой не знал что означает эта "красота" и диаспора не поддержала взятку не дала ,погорел парень.
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1 м.
Борис Леонтьев
Это не просто наколка. Скорее всего это бандит и накололи её ему его "коллеги" по банде в одной из англоязычных стран. А вот кто и зачем его заслал в Россию? Это вопрос, уж больно всё чисто в его документах и поведении для обычного мигранта. Не полиция и ФМС должны им заниматься, а ФСБ и СВР.
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1 м.
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