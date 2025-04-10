А вот 9 Мая на Украине в 2017 году. Активисты из «Движения ОУН» (Организация ук...

А вот 9 Мая на Украине в 2017 году.Активисты из «Движения ОУН» (Организация украинских националистов, запрещена в России) срывали акцию «Бессмертный полк», на которой люди несли портреты своих погибших родственников, участвовавших в войне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии