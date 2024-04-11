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Блогер Портнягин подтвердил задержание супруги и заявил, что находится в зоне СВО

Блогер Портнягин подтвердил задержание супруги и заявил, что находится в зоне СВО

Блогер и бизнесмен Дмитрий Портнягин прокомментировал информацию о задержании в Москве. В соцсетях он сообщил, что с его супругой действительно работают следователи, а сам он находится в зоне СВО, куда отвозит гуманитарную помощь.

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