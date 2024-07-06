Картошка, фасоль и еще 7 продуктов, которые могут вас убить

А вы знали, что простой ужин из вареной картошки может обернуться трагическими последствиями? Особенно если дополнить его домашней консервацией или помидорами… В общем, все как мы любим! Почему любимые и привычные нам продукты нужно употреблять с умом, читайте ниже.