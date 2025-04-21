Генсек правительства Японии прокомментировал пасхальное перемирие

Токио следит за тенденциями вокруг урегулирования конфликта на Украине и продолжит работу с мировым сообществом в целях достижения «справедливого и продолжительного мира», заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси 21 апреля в ходе пресс-конференции.
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