Радимов: «Не понимаю, за что назначили пенальти. Почему VAR не показал, что Дзюба сначала нарушал на Умярове?»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Акроном» (3:2) в матче 25-го тура РПЛ, а также оценил пенальти в ворота красно-белых за нарушение Наиля Умярова на Артеме Дзюбе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии