Военное обозрение

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Золотая столица средневековой Европы

Золотая столица средневековой Европы

Памятник городу. Хоть он мал да удал! Когда путешествую на машине, у меня есть только конечная точка, где заказана гостиница, а в пути всегда полагаюсь на волю случая.

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