Расписание электричек на Савёловском направлении МЖД изменится в декабре

В декабре в связи с работами по развитию инфраструктуры изменится расписание пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений, в том числе первого маршрута Московских центральных диаметров МЦД-1 и аэроэкспрессов, Горьковского и Киевского направлений, включая МЦД-4, а также Казанского направления.