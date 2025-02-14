В Госдуме рассказали о способах повышения пенсии

Контроль за правильностью учета трудового стажа и пенсионных взносов, перенос срока выхода на пенсию, грамотное управление пенсионными накоплениями — таков далеко не полный перечень методов, с помощью которых россияне могут повысить свои доходы на заслуженном отдыхе.