В Госдуме рассказали о способах повышения пенсии

Контроль за правильностью учета трудового стажа и пенсионных взносов, перенос срока выхода на пенсию, грамотное управление пенсионными накоплениями — таков далеко не полный перечень методов, с помощью которых россияне могут повысить свои доходы на заслуженном отдыхе.
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