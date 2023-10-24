Сотрудники полиции в Оренбургской области встретились со студентами юридического факультета филиала МГЮА

В рамках оперативно-профилактического мероприятия сотрудники полиции МУ МВД России «Оренбургское» совместно с ветераном боевых действий Дмитрием Сошниковым провели беседу со студентами 2-го курса юридического факультета Московского государственного юридического университета имени О.
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