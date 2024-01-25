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«Бизнесмен первой волны» и «истинный мусульманин»: в ДТП погиб Ринат Аскаров

«Бизнесмен первой волны» и «истинный мусульманин»: в ДТП погиб Ринат Аскаров

В пятницу, 26 января, в 10 утра в ДК имени Ленина в Первоуральске состоится церемония прощания с погибшим в ДТП 24 января Ринатом Аскаровым – известным в Свердловской области предпринимателем, меценатом и общественным деятелем, председателем правления региональной общественной организации «Татары Урала».

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