«Бизнесмен первой волны» и «истинный мусульманин»: в ДТП погиб Ринат Аскаров

В пятницу, 26 января, в 10 утра в ДК имени Ленина в Первоуральске состоится церемония прощания с погибшим в ДТП 24 января Ринатом Аскаровым – известным в Свердловской области предпринимателем, меценатом и общественным деятелем, председателем правления региональной общественной организации «Татары Урала».