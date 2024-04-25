В астраханском порту «подорвали» сухогруз

По легенде антитеррористического учения «Вихрь». Оперативным штабом в Астраханской области при координации Национального антитеррористического комитета завершено проведение оперативно-тактического учения «Вихрь».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии