Погба не сыграет с «Барселоной». У хавбека «Ювентуса» выявлена травма мениска

Полузащитник Поль Погба не сможет сыграть за «Ювентус» против «Барселоны». Хавбек пропустит товарищеский матч, назначенный на 27 июля, в связи с полученной на тренировке травмой правого колена.
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