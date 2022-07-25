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Погба не сыграет с «Барселоной». У хавбека «Ювентуса» выявлена травма мениска

Полузащитник Поль Погба не сможет сыграть за «Ювентус» против «Барселоны». Хавбек пропустит товарищеский матч, назначенный на 27 июля, в связи с полученной на тренировке травмой правого колена.

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