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Царьград

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Убившего участника СВО в Армавире мужчину задержали в Ставрополе

Убившего участника СВО в Армавире мужчину задержали в Ставрополе

Мужчина сообщил правоохранителям, что его должны задержать не за убийство, а за нанесение тяжких телесных ранений.

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Комментарии
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Eduard
Если человек умер,значит за убийство!
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14 час.
Сергей Захаров
И что дальше сколько это будет продолжаца? Когда наша власть примет меры к тим мигрантам убийцам?
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14 час.
СЗ
Сергей Захаров
🤔
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14 час.

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