Российская армия освободила Великий Прикол и Садки в Сумской области

Контроль над населенными пунктами установили подразделения группировки войск «Север». 30-08-2026 10:16 © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Поделиться: Армия России освободила Великий Прикол и Садки в Сумской области.
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