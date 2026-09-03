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Регионы России

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Процесс подорожания видеокарт GeForce RTX 50 продолжается

Процесс подорожания видеокарт GeForce RTX 50 продолжается

Процесс повышения цен на видеокарты серии GeForce RTX 50 от NVIDIA продолжается. По данным источников Board Channels, компании Asus и Galax вновь скорректировали розничные цены на некоторые модели в Китае, увеличив их стоимость.

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