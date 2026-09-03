Процесс подорожания видеокарт GeForce RTX 50 продолжается

Процесс повышения цен на видеокарты серии GeForce RTX 50 от NVIDIA продолжается. По данным источников Board Channels, компании Asus и Galax вновь скорректировали розничные цены на некоторые модели в Китае, увеличив их стоимость.
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