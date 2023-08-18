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«Шарлотт» остается единственной командой НБА, которая ни разу не играла в рождественский день

«Шарлотт» ни разу в клубной истории не попадал в программу престижного рождественского дня НБА. Данный расклад не изменится в сезоне-23/24, когда «Хорнетс» снова не попали в число участников рождественского дня.

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