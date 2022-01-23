"Скатываемся к 1937 году". Почему Воркуте не нужна память о ГУЛАГе

В фонды Музея истории ГУЛАГа поступила уникальная коллекция артефактов: сломанные сталинскими зэками о вечную мерзлоту металлические ломики, самодельные формы для выпечки хлеба и железные санки, каски, в которых работали заключённые, многое другое.