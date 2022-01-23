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"Скатываемся к 1937 году". Почему Воркуте не нужна память о ГУЛАГе

"Скатываемся к 1937 году". Почему Воркуте не нужна память о ГУЛАГе

В фонды Музея истории ГУЛАГа поступила уникальная коллекция артефактов: сломанные сталинскими зэками о вечную мерзлоту металлические ломики, самодельные формы для выпечки хлеба и железные санки, каски, в которых работали заключённые, многое другое.

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