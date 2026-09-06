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Мэйтленд-Найлз про 2:2 с «МЮ»: «Ощущается как победа, «Эвертон» боролся до конца и добился результата. О таком дебюте мечтает каждый – рад, что мне это удалось»

Полузащитник «Эвертона» Энсли Мэйтленд-Найлз прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» в матче 3-го тура АПЛ (2:2).

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