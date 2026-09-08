Диана Панченко: Киев — поле боя, где Запад играет в покер, а Россия в шахматы

Почему Киев до сих пор стоит, если у России есть средства для его уничтожения? Зачем Европа продолжает финансировать конфликт, который истощает её собственную экономику? Принудительная мобилизация в Украине: почему международные правозащитники молчат? И что будет с Украиной, если западная помощь прекратится? Телеведущая Диана Панченко ответила на вопросы зрителей и читателей.