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Говорит Европа ⚡

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Диана Панченко: Киев — поле боя, где Запад играет в покер, а Россия в шахматы

Диана Панченко: Киев — поле боя, где Запад играет в покер, а Россия в шахматы

Почему Киев до сих пор стоит, если у России есть средства для его уничтожения? Зачем Европа продолжает финансировать конфликт, который истощает её собственную экономику? Принудительная мобилизация в Украине: почему международные правозащитники молчат? И что будет с Украиной, если западная помощь прекратится? Телеведущая Диана Панченко ответила на вопросы зрителей и читателей.

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