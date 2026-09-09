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Крымская газета

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Крымчанин получил 21 год колонии за подготовку убийства высокопоставленного чиновника по заданию СБУ

Крымчанин получил 21 год колонии за подготовку убийства высокопоставленного чиновника по заданию СБУ

Житель Советского района приговорён к 21 году колонии за подготовку убийство высокопоставленного чиновника, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Крыма.

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