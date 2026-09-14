Axios: Саудовская Аравия изменила предложение по Ормузскому проливу

Саудовская Аравия внесла поправки в предложение Омана и Ирана по Ормузскому проливу, сообщили в Axios.
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