Российские войска освободили Ольховатку в Харьковской области

Российские войска установили контроль над населенным пунктом Ольховатка в Харьковской области, сообщило Министерство обороны РФ.
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