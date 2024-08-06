В уральском нацпарке обнаружили редкий для местных лесов гриб

На Зигальге впервые обнаружили редкие грибы, находящиеся под защитой. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», оленей в заповеднике нет, а вот оленьи рожки, оказывается, есть.
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