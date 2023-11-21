Экс-премьер Украины назвал организаторов и цель Евромайдана: главное за сутки

МОСКВА, 21 ноября, ФедералПресс. Экс-премьер Украины Николай Азаров назвал ослабление России главной целью организаторов Евромайдана, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что новый пакет помощи Киеву является «успокоительной пилюлей», в Курской области сбили вражеский БПЛА.
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