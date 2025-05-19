Дмитрий Денисов прошел по Калуге и лично выслушал жалобы горожан

Глава Калуги Дмитрий Денисов прогулялся по Калуге и пообщался с местными жителями. Градоначальник Дмитрий Александрович вместе с депутатом Гордумы Константином Сотсковым и руководителями городских управлений пешком прошли от улицы Труда до Городского досугового центра на улице Пухова.
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