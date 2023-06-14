Русская весна

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Медведев пригрозил странам Запада чувствительным ударом

Медведев пригрозил странам Запада чувствительным ударом

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев полагает, что Россия имеет полное право воздействовать на океанские кабели недружественных государств после терактов на «Северных потоках», осуществлённых при их участии.

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