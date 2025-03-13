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Царьград

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Беспилотники в Саратовской области: населению ничего не угрожает

Беспилотники в Саратовской области: населению ничего не угрожает

В Петровском районе Саратовской области после атаки беспилотников разрушены нежилые здания. Губернатор Роман Бусаргин и глава района Максим Калядин заверили, что угрозы для жителей нет.

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