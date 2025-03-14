Видите эти руки? Это иностранный школьник поломал 2 пальца однокласснику, который отказался платить дань. Школа пытается замять скандал

Одиссей

Даже не знаю, что сказать и чем Вас обнадежить... Вы пробовали СЕЙЧАС осадить группу зарвавшихся пацанов? Хотя бы просто за матв общественном месте? В МОЕ время - в 60е, допустим - такое поведение было ВООБЩЕ непредставимо! Пацаны, чтобы покурить, забивались во всякие потаенные места. Там же осваивали и "взрослую" лексику. А уж ослушаться ВЗРОСЛОГО, который делал замечание за поведение было просто невозможно А сейчас - делаешь замечание, а тебе: "А то что?" По большому счету хочется отвесить затрещину и/или взять за ухо и отвести к родителям - но понимаешь, что САМ ЖЕ будешь и виноват. Да еще заснимут телефонами во всех ракурсах и повесят ярлык "приставал к малолетним" или "обижал невинных детишек". Нет на хулиганов управы. Да еще и со школы, в результате школьной реформы, сняли функцию ВОСПИТАНИЯ - оставили только УСЛУГИ образования. Понимаете? Учителя теперь не воспитатели, а СЛУГИ, типа официантов, при школярах. А финансирование на школу выделяется от числа учеников. Поэтому директор КРОВНО заинтересован в сохранении числа учащихся. А следствие - этот самый ублюдок. И другие, ему подобные... Примеров предостаточно.