Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Видите эти руки? Это иностранный школьник поломал 2 пальца однокласснику, который отказался платить дань. Школа пытается замять скандал

Видите эти руки? Это иностранный школьник поломал 2 пальца однокласснику, который отказался платить дань. Школа пытается замять скандал

Переломал сверстнику пальцы за отказ "делиться": вся семья может теперь вернуться в Азербайджан Изображение Kandinsky 3.

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Комментарии
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Одиссей
Даже не знаю, что сказать и чем Вас обнадежить... Вы пробовали СЕЙЧАС осадить группу зарвавшихся пацанов? Хотя бы просто за матв общественном месте? В МОЕ время - в 60е, допустим - такое поведение было ВООБЩЕ непредставимо! Пацаны, чтобы покурить, забивались во всякие потаенные места. Там же осваивали и &quot;взрослую&quot; лексику. А уж ослушаться ВЗРОСЛОГО, который делал замечание за поведение было просто невозможно  А сейчас - делаешь замечание, а тебе: &quot;А то что?&quot; По большому счету хочется отвесить затрещину и/или взять за ухо и отвести к родителям - но понимаешь, что САМ ЖЕ будешь и виноват. Да еще заснимут телефонами во всех ракурсах и повесят ярлык &quot;приставал к малолетним&quot; или &quot;обижал невинных детишек&quot;. Нет на хулиганов управы. Да еще и со школы, в результате школьной реформы, сняли функцию ВОСПИТАНИЯ - оставили только УСЛУГИ образования. Понимаете? Учителя теперь не воспитатели, а СЛУГИ, типа официантов, при школярах. А финансирование на школу выделяется от числа учеников. Поэтому директор КРОВНО заинтересован в сохранении числа учащихся.  А следствие - этот самый ублюдок. И другие, ему подобные...  Примеров предостаточно.
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6 час.
NZ
Nodar Zade
Нехер азерам делать в России. Я с ними в армии был, гавнянный народец
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24 мин.
Владимир Соколов
охренеть! папа даже работать перестал так распереживался 😂
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18 мин.
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