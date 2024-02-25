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В Минцифры рассказали о подготовке к единому часовому поясу в Казахстане

В Минцифры рассказали о подготовке к единому часовому поясу в Казахстане

Минцифры сообщило о подготовке к переходу на единый часовой пояс в Казахстане, передаёт inАlmaty.kz. В ночь на 1 марта Казахстан перейдёт на единый часовой пояс, в связи с чем министерство предприняло некоторые меры.

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