В Минцифры рассказали о подготовке к единому часовому поясу в Казахстане

Минцифры сообщило о подготовке к переходу на единый часовой пояс в Казахстане, передаёт inАlmaty.kz. В ночь на 1 марта Казахстан перейдёт на единый часовой пояс, в связи с чем министерство предприняло некоторые меры.
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