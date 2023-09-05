Автор: Виталий Даренский Недавно разразился скандал по поводу выпущенного в этом году школьного учебника В.
Школьный учебник русофобии и неосталинизма
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И тут не скажу Не скажу
Автор из ЦИПСО? ибо уж слишком много русофобско-клерикального бреда, распространенного на Украине..
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4 час.
И тут не скажу Не скажу
А я увы не исключаю, что по накалу педалируемой клерикальщины Россия сравнится с Украиной. Тогда на нас можно будет ставить крест и никакого развития однозначно не будет...
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4 час.
Лариса Голубицкая
Мединский ещё та гадина.Бедные дети!!!
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3 час.
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