Театр абсурда

8 442 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    ИЗ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ ОДНА СЕНСАЦИЯ ЗА ДРУГОЙ, НАЧИНАЯ С СЕРДЮКОВА. ЧТО ЭТО ЗА ВСЕРОССИЙСКИЙ СПЕКТАКЛЬ ТАКОЙ?Наконец-то Сурови...
  • Лариса Голубицкая
    Мединский ещё та гадина.Бедные дети!!!Школьный учебник ...
  • Владимир Алтайцев
    толковая  статьяТоска по тотально...

Школьный учебник русофобии и неосталинизма

Школьный учебник русофобии и неосталинизма

Автор: Виталий Даренский Недавно разразился скандал по поводу выпущенного в этом году школьного учебника В.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
И тут не скажу Не скажу
Автор из ЦИПСО? ибо уж слишком много русофобско-клерикального бреда, распространенного на Украине..
Ответить
4 час.
И тут не скажу Не скажу
А я увы не исключаю, что по накалу педалируемой клерикальщины Россия сравнится с Украиной. Тогда на нас можно будет ставить крест и никакого развития однозначно не будет...
Ответить
4 час.
Лариса Голубицкая
Мединский ещё та гадина.Бедные дети!!!
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх