Школьный учебник русофобии и неосталинизма

Автор из ЦИПСО? ибо уж слишком много русофобско-клерикального бреда, распространенного на Украине..

И тут не скажу Не скажу

И тут не скажу Не скажу

А я увы не исключаю, что по накалу педалируемой клерикальщины Россия сравнится с Украиной. Тогда на нас можно будет ставить крест и никакого развития однозначно не будет...