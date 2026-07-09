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Цены на газ в США и Европе скорректировались вниз

Цены на газ в США и Европе скорректировались вниз

Цена на газ в США упала до 3,2 USD/млн BTU, в Европе скорректировалась до 575 USD за 1000 м³. Американский бенчмарк Henry Hub отражает себестоимость без учета сжижения и транспортировки, в Европе основной ориентир — виртуальная площадка TTF.

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