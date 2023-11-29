Рождественский пост начался.

Он собою праздник рождества христова за сорок дней предваряет. Пост установлен для того, что мы ко дню рождества христова очистили себя покаянием, молитвою, чтобы с чистым сердцем, душой и телом могли благоговейно встретить праздник.
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