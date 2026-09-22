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Регионы России

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Генсек ООН о гибели мирных жителей России в результате атак Киева

Генсек ООН о гибели мирных жителей России в результате атак Киева

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о гибели мирных жителей на территории России в ходе конфликта на Украине.

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