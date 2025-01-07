Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Вера смелых
    Можете ответить, кто сейчас такой Бородай? С какого времени он играет какую-либо роль в ... происходившем и происходя...Это чё это?.. нач...
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    Пригожин без слова "возможно" был связан с МО,  как бы это ни звучало. Он, владея сетью ресторанов в Питере, и масс-м...Это чё это?.. нач...
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    Твои мысли да Хуснуллину и Затулину в уши. Да чтоб до мозгов достало.Уйдут в подполье:...

США уже готовятся захватить нашу базу в Сирии. Или пугают перед переговорами?

США уже готовятся захватить нашу базу в Сирии. Или пугают перед переговорами?

Популярное американское издание 19FortyFive публикует статью американского военного эксперта, бывшего сотрудника Пентагона Майкла Рубина под провокационным заголовком "Как Америка может захватить российскую военно-морскую базу Тартус в Сирии".

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