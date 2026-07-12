Следком проверяет инцидент с травмой пенсионерки в калужском общественном транспорте

86-летняя женщина получила травму ноги в общественном транспорте, так как водитель закрыл дверь раньше времени, защемив одежду пенсионерки, и та упалаКалужский Следком ведет проверку по факту получения 86-летней пассажиркой рейсового автобуса травмы ноги.