На Шуваловском проспекте у дома 90/1 трактор срезает край газона вместе с корнями деревьев. Видео в редакцию прислала читательница Мойки78.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
На Шуваловском проспекте у дома 90/1 трактор срезает край газона вместе с корнями деревьев. Видео в редакцию прислала читательница Мойки78.