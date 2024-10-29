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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Чиләбе өлкәсе Бәгәрәктамак татар авылында Муса Җәлил һәйкәле-бюсты ачыла

Чиләбе өлкәсе Бәгәрәктамак татар авылында Муса Җәлил һәйкәле-бюсты ачыла

1 ноябрьдә Чиләбе өлкәсенең Бәгәрәктамак борынгы татар авылында татар патриот-шагыйре, Советлар Союзы Герое, Ленин премиясе лауреаты Муса Җәлилгә (1906-1944) һәйкәл-бюст ачу уңаеннан тантаналы чаралар узачак.

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