Чиләбе өлкәсе Бәгәрәктамак татар авылында Муса Җәлил һәйкәле-бюсты ачыла

1 ноябрьдә Чиләбе өлкәсенең Бәгәрәктамак борынгы татар авылында татар патриот-шагыйре, Советлар Союзы Герое, Ленин премиясе лауреаты Муса Җәлилгә (1906-1944) һәйкәл-бюст ачу уңаеннан тантаналы чаралар узачак.
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