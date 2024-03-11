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Захарова заявила о лжи Кулебы, который сказал об отказе Киева поднять белый флаг

Захарова заявила о лжи Кулебы, который сказал об отказе Киева поднять белый флаг

Украина не вступила в Евросоюз, а уже везде "понацепила" свой флаг. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который заявил об отказе Киева поднять белый флаг и начать переговоры по предложению Ватикана.

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