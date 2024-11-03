Страна и люди
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Страна и люди

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США предупредили Иран, что не смогут сдержать Израиль от ответного удара

США предупредили Иран, что не смогут сдержать Израиль от ответного удара

США предупредили Иран о последствиях в случае новой атаки со стороны Тегерана. Так, американская сторона при ударе Ирана не смогут удержать Израиль от ответного удара, сообщает RT со ссылкой на портал Axios.

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