13.12.23=="Нельзя ни перехватить, ни сбить": какое оружие РФ считают неуязвимым Эксперт Красноперов рассказал, какое российское оружие считают неуязвимым

Эксперт Красноперов рассказал, какое российское оружие считают неуязвимым Расчет ракетного комплекса "Искандер-М" поразил позицию ВСУ, на которой украинское командование решило провести награждение артиллеристов.
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